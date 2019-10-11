Усик — Уизерспун: ставки и коэффициенты на дебютный бой украинца в супертяжах

Украинский боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) 13 октября на арене Wintrust в Чикаго проведёт бой против представителя США Чазза Уизерспуна (38-3, 29 KO).



Усик считается безоговорочным фаворитом поединка — на его победу можно поставить за коэффициент 1.01 (99%). Ничья оценивается котировкой 34.00 (2%). На успех 38-летнего американца ставки принимаются за коэффициент 22.00 (4%).



Также букмекеры предлагают поставить на то, что бой затянется более, чем на 4 раунда — коэффициент составляет 1.55 (58%). На победу одного из боксёров по итогам первых четырёх раундов можно поставить за коэффициент 2.3 (38).



Напомним, для Усика этот бой станет дебютом в супертяжёлом весе. До этого украинец выступал в первом тяжёлом весе. На его счету 16 побед в 16 поединках в профессиональном боксе.



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