Норвегия — Испания: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч Норвегия — Испания в 7-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Понятно, что Испания — однозначный фаворит не только этого матча, но и всей группы F. Пока команда Морено идёт без потерь — 6 матчей, 6 побед. За вторую путёвку ведут борьбу Швеция, Румыния и Норвегия, и в такой ситуации каждое очко для скандинавов на вес золота.

И если норвежцы сыграют так же смело и агрессивно, как совсем недавно румыны (хоть они все же и проиграли Испании — 1:2), то у них будут неплохие шансы отобрать очки у фаворита. Норвегия 10 матчей подряд забивает. Последний раз дома она не забила и крупно проиграла Германии три года назад. Есть игроки, которые могут решать эпизоды в атаке. Например, Джошуа Кинг и Мартин Одегор. Это дерзкая команда, забивающая в каждом матче.

В то же время не сказать, что у испанцев сверхнадёжная оборона. И кто бы ни стоял в воротах у Испании — Де Хеа или Кепа Аррисабалага, норвежцы вполне могут «Фурию Роху» огорчить. Раз уж они смогли забить в гостях, в Валенсии, на «Месталье», можно попробовать сделать то же в Осло, при своих болельщиках. Мой прогноз — обе забьют за очень хороший коэффициент 1,97».

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