Норвегия — Испания: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч Норвегия — Испания в 7-м туре квалификации Евро-2020.
Ставка: обе забьют за 1.97.
«Понятно, что Испания — однозначный фаворит не только этого матча, но и всей группы F. Пока команда Морено идёт без потерь — 6 матчей, 6 побед. За вторую путёвку ведут борьбу Швеция, Румыния и Норвегия, и в такой ситуации каждое очко для скандинавов на вес золота.
И если норвежцы сыграют так же смело и агрессивно, как совсем недавно румыны (хоть они все же и проиграли Испании — 1:2), то у них будут неплохие шансы отобрать очки у фаворита. Норвегия 10 матчей подряд забивает. Последний раз дома она не забила и крупно проиграла Германии три года назад. Есть игроки, которые могут решать эпизоды в атаке. Например, Джошуа Кинг и Мартин Одегор. Это дерзкая команда, забивающая в каждом матче.
В то же время не сказать, что у испанцев сверхнадёжная оборона. И кто бы ни стоял в воротах у Испании — Де Хеа или Кепа Аррисабалага, норвежцы вполне могут «Фурию Роху» огорчить. Раз уж они смогли забить в гостях, в Валенсии, на «Месталье», можно попробовать сделать то же в Осло, при своих болельщиках. Мой прогноз — обе забьют за очень хороший коэффициент 1,97».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 12 октября 2019
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:00
- 11 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:23
-
19:20
-
18:40
-
18:17
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 10 октября 2019
-
20:15
-
19:40
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15