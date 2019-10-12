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Йоанна Енджейчик — Мишель Уотерсон: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Йоанна Енджейчик — Мишель Уотерсон: прогноз Романа Мазурова на бой UFC
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Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 161 Йоанна Енджейчик (Польша) — Мишель Уотерсон (США), который состоится 13 ноября.

Ставка: Енджейчик победит за 1.29.

«Йоанна — бывшая чемпионка лиги, и это звание она удерживала очень долго. Успех очень сильно окрылил польку, и она уверовала в свою полную непогрешимость. И когда настал момент драться с Роуз Намаюнас, то Енджейчик вела себя так, как будто перед ней перворазрядник, который непонятно каким образом оказался в ММА. Йоанна позволяла себе довольно смелые и порой не совсем уважительные высказывания в адрес соперницы. Расплата последовала очень быстро. Чемпионка была дважды бита, причем максимально жёстко и без вопросов.

Далее Йоанна смогла вернуться, выиграв у Тиши Торрес, а потом произошла встреча с сильнейшей спортсменкой лиги — Валентиной Шевченко. Выиграть у «Пули» сейчас едва ли сможет даже полоумный Генри Сехудо, которому его два чемпионских пояса, похоже, сильно сдавили организм, и он стал нести полнейшую чушь про межгендерный бой. С Шевченко Енджейчик дралась очень достойно, но силы были слишком неравны. В любом случае холодный душ от Витька, а именно так в России ласково называют Роуз, заставил Енджейчик пересмотреть свое отношение к делу и соперницам в частности. Она стала вести себя гораздо уважительнее и теперь концентрирует свое внимание только на тренировках и боях, а не на пустой болтовне. Хотя, согласитесь, в американских реалиях это выглядит вполне органично.

Мишель Уотерсон носит прозвище Karate Hottie, что в переводе на русский означает «горячая каратистка». Это конечно чистая вкусовщина, но, на мой взгляд, в этом отношении Мишель полностью соответствует своему нику. В лиге у Уортерсон два поражения — от бывшей чемпионки Роуз Намаюнас и Тиши Торрес. На текущий момент она идёт на серии из трёх побед, тогда как её соперница из последних 4 боев выиграла лишь 1. Помимо карате, Мишель так же плотно изучает муай-тай, БЖЖ и другие единоборства, что делает её вполне универсальным бойцом.

Что касается Енджейчик, то её навыки всем давно известны. Она очень сильный тайский боксер, и в свое время даже побеждала нашу великолепную Юлю Березикову. Ударная техника у Йоанны поставлена на очень высоком уровне. Объективно гораздо более высоком, нежели у Уотерсон. Сухая статистика говорит о том, что Енджейчик больше выбрасывает точных ударов и гораздо меньше пропускает. У Мишель лучшие показатели по переводам в партер, однако в противовес у Йоанны есть блистательная защита от переводов и приёмов. Другой момент — психология. Мишель сейчас явно на подъёме, а вот Енджейчик явно на спаде. Хотя здесь мне этот фактор не видится решающим. Поэтому безусловным фаворитом здесь будет польская спортсменка, которая выиграет по очкам».

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