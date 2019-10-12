Циципас — Медведев: прогноз «Чемпионата» на полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч полуфинала турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде, в котором Стефанос Циципас сыграет с Даниилом Медведевым. Начало — в 11:30 мск.
Ставка: победа Медведева + ТБ 20,5 гейма за 2.13.
«Букмекеры считают Даниила явным фаворитом, что неудивительно. По очным встречам счёт 4-0 в его пользу, плюс у него может иметься небольшое преимущество в свежести. Свой четвертьфинал россиянин начал на два часа раньше, да и сил затратил поменьше. Грек провёл на корте больше двух часов и был вынужден играть третий сет.
Кроме того, нельзя недооценивать традиционное проклятие для теннисистов, победивших кого-то из “Большой тройки”. В подавляющем большинстве случаев свой следующий матч они проигрывают. Спорить с букмекерами мы не станем, но и брать гигантские форы не будем. Во-первых, Циципас действительно ни разу не выигрывал у Медведева, однако стабильно забирал у него одну партию.
Во-вторых, мощная подача должна помочь Стефаносу. Большого количества брейк-пойнтов мы не ждём. Вариант попроще — Медведев выиграет первый сет и матч за 1.85, посмелее — П2 + ТБ 20,5 гейма за 2.13. Тай-брейк весьма вероятен, так что планка в 21 гейм выглядит адекватно. При желании можно рассмотреть и совсем уж рискованную ставку — П2 в трёх сетах за 4.05».
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