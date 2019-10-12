«Оттава» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампы» + ТБ 5,5 шайбы за 2.30.



«Мне кажется, это будет очень лёгкий прогноз. Объясню почему. В состав «Тампы» вернулся Брэйден Пойнт, и он быстро сцементировал звено, где выступали также Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. В итоге эта чудо-тройка в матче с «Торонто» (7:3) порвала соперников, как Тузик — грелку.

Загибайте пальцы: Кучеров — 4 (2+2) очка, Стэмкос — 4 (1+3) очка, Пойнт — 3 (2+1) очка. Не сомневаюсь, что эта банда будет играть и против «Тампы». Зачем ломать то, что хорошо работает? Более того, звено Пойнта вдохновляет на подвиги всё нападение «Тампы», которое с «Торонто» набрало 16 очков. При этом у «Лайтнинг» очень агрессивные защитники: Кевин Шаттенкирк, Виктор Хедман, Михаил Сергачев набирают прилично. А в воротах у «Тампы» наверняка будет Андрей Василевский.

Ну а что «Оттава»? Там лучший бомбардир — форвард Брэди Ткачук, у которого всего… 2 (2+0) очка. Это просто анекдот. «Сенаторз» набирают мало очков, и по всем раскладам это абсолютно худшая команда лиги. А вот «Тампа» по игре и потенциалу — абсолютно лучшая.

Да-да, это НХЛ: любой может победить кого угодно, тем более если играет дома. Но у «Оттавы» нет надёжных вратарей, и эту команду собирают по полу зарплат, экономя на бюджете. Там гоняет молодняк, имеющий одну перспективу: доработать контракт и свалить из столицы Канады в более приличное место.

Поэтому я бы хотел не просто сделать прогноз на победу «Тампы», но и как-то повысить коэффициент.

Конечно, тут верный кэф — 1,70 на то, что «Лайтнинг» выиграют в основное время. Но я бы взял кэф 2,30, что победит «Тампа» и тотал в этом матче будет больше 5,5. То есть мы увидим в этом матче шесть и больше шайб. С такой атакой «Тампы» и обороной «Оттавы» я в этом почти не сомневаюсь».



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