Кипр — Россия: прогноз Константина Генича на отборочный матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч Кипр — Россия в 8-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победа России через тотал меньше 3,5 мяча за 2.01.



«Конечно, сборная России мощнее. Она выглядит убедительнее. Но недооценивать этот Кипр нельзя. На этом погорел Казахстан несколько дней назад, проиграв в концовке. Знаете, что-то раздухарилась сборная России. Мой прогноз в очередной раз «не доехал». Я уже начал сомневаться, нормальный ли я прогнозист. Кто мог предположить, что после 0:0 в первом тайме матча с Шотландией Россия во втором забьёт четыре?

Вряд ли будет много изменений в стартовом составе. Может быть, появится Черышев вместо Жиркова, потому что два матча подряд играть тяжеловато. Но это всё детали, относящиеся к игре. У Кипра есть хороший нападающий — Сотирио. Если его закрыть, то в атаке у киприотов вообще ничего не получится. Он играет результативно и убедительно. Но всё это разговоры. Если поставить на чашу весов уровень команд, то наши будут крепче.

С мотивацией у подопечных Черчесова проблем не бывает. Команда выходит на матч концентрированно и мобилизовано. Сейчас престижно и гордо играть за национальную команду. Каждый, кто выходит в футболке сборной, старается показать максимум возможностей. Я веду к тому, что мы не проиграем. Мы должны выиграть в Никосии, чтобы к матчу с Бельгией в Санкт-Петербурге, в следующей паузе в ноябре, мы постарались выиграть первое место в группе. Тут и рейтинг, и корзины. Черчесов правильно отметил, что первые места попадают в первую корзину, но и два лучших вторых места также попадают в первую корзину, а это лучше жребий, легче соперники. Именно этим Черчесов и будет мотивировать своих подопечных.

Надо выигрывать. Победа сборной оценивается в 1,50. Я бы сыграл с форой (–1) за более жирный коэффициент 1,90. Опять-таки, Кипр пропускает не много. Бельгия туда приезжала и выиграла — 2:0. Я вполне себе допускаю, что и Россия может выиграть так же. Я бы рекомендовал сыграть либо Россию с форой (–1), либо победа России через тотал меньше 3,5 мяча. Здесь коэффициент уже выше двойки.

Дзюба — монстр. Он, конечно, хочет догнать Захави в списке бомбардиров. Он хочет стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной. Сейчас он обошёл Романа Павлюченко, впереди остались Кержаков и Булыкин. Дерзай, Тёма. Дерзай, сборная! Всё должно получиться в Никосии».



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