Казахстан — Бельгия: прогноз Константина Генича на отборочный матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч Казахстан – Бельгия в 8-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Бельгии всухую за 1.96.



«В этой группе уже всё понятно. Бельгийцы пока идут без потерь, 28 мячей забили и только один пропустили. Только что отгрузили 9 Сан-Марино. Ну а казахи проиграли Кипру (1:2), и, как видим, искусственное поле и разница во времени не всегда помогают сборной Казахстана.

Понятно, что бельгийцы намного сильнее. Они дома Казахстан обыграли — 3:0, не прикладывая особых сил. Сейчас бельгийцы хотят подойти к матчу с нашей командой, разумеется, оставляя за собой первое место в группе.

Думаю, как бы ни упирались казахи, кто бы ни вышел в составе у Бельгии – там могут быть ограничения по искусственному газону для некоторых футболистов, — «красные дьяволы» все равно сильнее. И пока в этом отборочном цикле им забили только наши. Рассмотрел бы вариант «победа Бельгии всухую» за 1,96. Хотя, конечно, если бельгийцы будут дурака валять, казахи могут что-то забить. Но сильно в этом сомневаюсь.

Мне кажется, минимум с разницей в два мяча выиграют гости. Предложил был рассмотреть победу Бельгии с форой -1,5 за 1,8».



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