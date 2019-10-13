Кипр — Россия: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии в матче восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России на выезде встретится с национальной командой Кипра. Начало матча — в 20:00 мск.



Островитяне не демонстрируют ничего особенного в квалификации Евро-2020. Команда Ран-Бен Шимона дважды одолела Сан-Марино и не без доли везения набрала четыре очка в двух матчах с Казахстаном. На этом достижения Кипра заканчиваются. Россия обладает тотальным перевесом в каждой линии, да и о работе тренерского штаба нельзя забывать. Единственным козырем наших оппонентов можно назвать место проведения матча.

Каждый футболист национальной команды при Черчесове понимает свою функцию на поле, демонстрирует максимум желания в борьбе и понимает манёвр партнёров. Логично, что даже в гостях Россия у экспертов считается фаворитом. Чистая победа Дзюбы и компании идёт с коэффициентом 1.56, поэтому выберем несколько более привлекательных вариантов, уже принесших прибыль в предыдущих матчах.

За 1.7 доступен индивидуальный тотал сборной России больше 1,5. Да, в Нижнем Новгороде наши парни одолели Кипр с минимальным счётом, но прямо сейчас Дзюба и компания в фантастической форме. Островитяне на своём поле не станут выстраивать автобус, ведь хозяевам необходима только победа. На свободном пространстве те же Головин, Черышев и Ионов способны разорвать любую оборону.

Команда Ран-Бен Шимона оставила много сил в Казахстане, а Россия с точки зрения функциональной подготовки выглядит чуть ли не лучше всех конкурентов в Европе. Кроме великолепной физики наш тренерский штаб до мелочей разбирает сильные и слабые стороны оппонентов. Черчесов ещё ни разу не уступил тактически в нынешнем отборочном цикле. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!