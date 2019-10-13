Кипр — Россия. Где и во сколько смотреть, прогноз и ставка на отбор Евро-2020

13 октября на стадионе «ГСП» в Никосии в матче восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России на выезде встретится с национальной командой Кипра. Начало матча — в 19:00 мск. Встречу в прямом эфире покажет Первый канал и «Матч Премьер».



Прогноз «Чемпионата»: гол или результативная передача Артёма Дзюбы за 1.75.

«Кипр проиграл России (0:1), Шотландии (1:2) и Бельгии (0:2). Команда Ран-Бен Шимона борется, но на результате сказывается нехватка мастерства. До прихода Черчесова на пост главного тренера наши парни могли допустить осечку, недооценивать соперника или просто расслабиться. Со Станиславом Саламовичем подобные варианты исключены, поэтому хозяев ожидает тяжелейший матч.

Отдельное внимание стоит уделить капитану и лидеру нынешней сборной России. Дзюба великолепно проявляет себя на поле, а ставки на свершения форварда «Зенита» проходят с завидным постоянством. Гол и ассист Артёма идут с коэффициентом 1.75, что нас вполне устраивает. Стремление стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020 поможет 22-му номеру поучаствовать в результативной атаке».