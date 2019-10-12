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Кипр — Россия: прогноз Михаила Гончарова на матч квалификации Евро-2020

Кипр — Россия: прогноз Михаила Гончарова на матч квалификации Евро-2020
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Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Кипр — Россия. Начало — в 19:00 мск.

Ставка: обе забьют за 2.03, Россия победит с разницей в один мяч за 3.14.

«Сборная России может официально завоевать путёвку в финальную стадию чемпионата Европы, и для этого достаточно набрать ещё одно очко. Так получается в последнее время, что после крутых важных побед второй матч микроцикла наша команда проводит слабее — мешают эмоции, самоуспокоение и физическая усталость.

Команда Кипра — не подарок, очень неплохая сборная, с разгромным счётом в нынешнем отборе не проиграла никому. Даже мы в начале лета дома вдоволь с ними помучились. Полагаю, в этой встрече сыграет ставка «обе забьют», а Россия снова победит с разницей в один мяч».

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