Кипр — Россия: прогноз Виктора Гусева на отборочный матч Евро-2020

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.



Ставка: победа России с форой "-1,5" мяча за 2.49.



«Что такое Кипр? Это семь очков в шести турах. Но надо сказать, что шесть из них набрано в противостоянии с Сан-Марино: победа — 5:0 и 4:0. Кроме того, была еще одна достойная ничья с Казахстаном — 1:1. Обратим на это внимание.

Конечно, надо вспомнить, как сборная России мучилась в матче с Кипром дома. Тогда мы выиграли только со счетом 1:0, забил Ионов. У российской команды было много моментов, 23 удара по воротам соперника. Великолепно сыграл их вратарь, но реализация подвела. Думаю, реализация как раз может появиться на Кипре. Хозяева пойдут в атаку, оголят тылы. Этим и воспользуется команда Станислава Черчесова.

Черчесов может пойти на эксперименты в стартовом составе в случае получения досрочной путевки на Евро-2020. Повлияет ли это на игру? Если и повлияет, то в лучшем смысле. Выйдут дублеры, которым нужно себя проявить.

Вспомним, как Россия играла с Кипром. В отборочном цикле ЧМ-1998 наша сборная выиграла дома со счетом 4:0, а в гостях сыграла вничью — 1:1. После этого начались наши проблемы, не позволившие отправиться на мировое первенство во Францию.

Наши сыграют раскованно, в атаку. Кипр на своем поле тоже бросится забивать. Все это закончится победой сборной России с разницей в два или более мячей. Мой прогноз — победа команды Станислава Черчесова с форой -1,5».



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