Кипр — Россия: прогноз и ставка Ильи Казакова на точный счёт в матче отбора Евро

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура отборочного цикла Евро-2020 Кипр — Россия.



Ставка: Кипр не забьет за 2.00, ничья в первом тайме и победа России во втором за 4.00, тотал меньше 2,5 гола за 1.85.



«От матча на Кипре между сборной этой страны и национальной команды России не жду голевой феерии. Во-первых, будет стоять задача выиграть во что бы то ни стало и уверенно шагнуть в финальную часть чемпионата Европы. Спортивная составляющая, мне кажется, будет преобладать. Результат будет важнее и качества игры, и забитых голов.

Во-вторых, не совсем понятно, что с игроками, которые микроповреждения получили в игре с Шотландией. Не известно на сколько процентов возможностей они могут сыграть. Безусловно, команда Станислава Черчесова — явный фаворит, но я бы рискнул и взял ставку «ничья в первом тайме/победа России во втором и в матче в целом».

Кипр, учитывая набранные очки со слабыми командами, всё-таки отстает по качеству от России очень прилично. Киприоты при этом дома играют очень упорно. Бельгийцы, которые уйму голов забили и давно сняли все вопросы о выходе в финальную часть чемпионата Европы, смогли забить сборной Кипра на выезде всего два мяча.

Кипр дома играет неплохо и, мне кажется, в первом тайме будет смотреться достойно. На эмоциях после победы в Казахстане, даже несмотря на непростой перелёт, команда будет предельно мотивирована. Сомнений в итоговой победе сборной России нет. Предлагаю ставку Кипр не забьет, ничья в первом тайме и победа во втором, а также низовая игра — меньше 2,5 гола. Думаю, счёт будет 1:0 или 2:0».



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