Беларусь — Нидерланды: прогноз Константина Генича на отборочный матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч Беларусь — Нидерланды в 8-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Нидерландов всухую за 1.65.



«Здесь тоже всё предельно понятно. Голландцы на первом месте группы, но там троевластие: у немцев и североирландцев тоже по 12 очков. И чтобы первые два места голландцам удержать, терять очки с Беларусью в Минске ни в коем случае не позволительно.

Но, я думаю, голландцы и не потеряют. Они сильнее и по составу, да и по всему они сильнее. Я комментировал матч сборных Беларуси и Эстонии. Во втором тайме пару моментов было у Станислава Драгуна — и не более того.

Белорусы готовятся, понимая, что их шанс выйти на Евро через Лигу наций — это будет уже весной следующего года. Новый тренер у команды — Михаил Мархель. Но моменты и вообще игра в атаке с большим трудом даются сборной Беларуси. Поэтому, как бы ни были настроены хозяева, если голландцы сыграют правильно и аккуратно, они выиграют и не пропустят.

Нидерланды тут неожиданно пропустили от Северной Ирландии в домашнем матче, но всё-таки героически вырвали победу в концовке. Я думаю, что здесь Куман с компанией должны правильно подстроиться под соперника и увезти дежурную победу из Минска.

Думаю, что Нидерланды выиграют и не пропустят. Поэтому рассмотрел бы вариант именно этот — за 1,65. Ещё мне нравится предложение «мультисчёт — 1:0, 2:0 или 3:0». Мне кажется, больше трёх вряд ли гости забьют. Там уже коэффициент пожирнее. Предлагаю этот вариант тоже рассмотреть».



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