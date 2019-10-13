Шотландия — Сан-Марино: прогноз Константина Генича на отборочный матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич дал прогноз на матч Шотландия – Сан-Марино в 8-м туре квалификации Евро-2020.



Ставка: победа Шотландии с форой "-5" за 1.67, ИТМ 2,5 гола Шотландии в первом тайме за 2.08.



«Хочется пожелать шотландцам оторваться на полную катушку. Пусть это будет для них такая вечеринка, где все дозволено. Понятно, что Шотландия отбор провалила и идет сейчас по соседству со сборной Сан-Марино. Правда, у шотландцев шесть очков, а у санмаринцев – ноль и 37 мячей пропущено. Ну и на этой вечеринке гудеть должен кто-то один.

В первой встрече шотландцы добились гостевой победы со счетом 2:0. Непросто было тогда еще команде Алекса Маклиша – до того, как Стив Кларк пришел на тренерский мостик. Первый мяч был забит на четвертой минуте Маклином, но увеличить счет удалось только на 74-й минуте – забил Рассел. Ну а дома после четырех поражений подряд надо как-то реабилитироваться сборной Шотландии. Потому как в последних двух матчах — вообще 0:4 и 0:4. Так что болельщики должны от шотландцев требовать, чтобы они по максимуму нагрузили сборную Сан-Марино.

Думаю, должна быть крупная победа. Сыграл бы с форой -5 за 1,67. Можно даже покрутить с -5,5, попробовать за коэффициент 2,00. Ну и откладывать дело в долгий ящик, думаю, шотландцы не будут – сыграют агрессивно с первых же минут. И можно рассмотреть вариант с индивидуальным тоталом больше 2,5 гола в первом тайме».



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