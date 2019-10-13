Кипр — Россия: прогноз и ставка Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.94.
«Сборная России находится в шаге от выхода на чемпионат Европы, поэтому, конечно, энтузиазм и желание запредельны у команды Черчесова. Кипр, при всех тех плюсах, которые демонстрирует команда, конечно, пока не способен бороться за выход на Евро.
Да, домашнее поле, погода в пользу киприотов, многие другие факторы. Но я думаю, что у сборной России есть все шансы уже в ближайшее время — после этой игры — обеспечить себе участие в чемпионате Европы.
Я думаю, что будет упорная встреча с большим количеством моментов. Кипр дома будет играть в атаку, и, зная, как тяготеют подопечные Черчесова к атаке, я поставлю на тотал больше 2,5 гола».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 13 октября 2019
-
15:10
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:00
- 11 октября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:23
-
19:20