Кипр — Россия: прогноз и ставка Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Кипр — Россия.

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.94.



«Сборная России находится в шаге от выхода на чемпионат Европы, поэтому, конечно, энтузиазм и желание запредельны у команды Черчесова. Кипр, при всех тех плюсах, которые демонстрирует команда, конечно, пока не способен бороться за выход на Евро.

Да, домашнее поле, погода в пользу киприотов, многие другие факторы. Но я думаю, что у сборной России есть все шансы уже в ближайшее время — после этой игры — обеспечить себе участие в чемпионате Европы.

Я думаю, что будет упорная встреча с большим количеством моментов. Кипр дома будет играть в атаку, и, зная, как тяготеют подопечные Черчесова к атаке, я поставлю на тотал больше 2,5 гола».

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