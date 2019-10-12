Медведев — Зверев: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Завтра, 13 октября, в финале турнира категории Masters в Шанхае в мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым. Начало — в 11:30 мск.



Медведев проиграл немцу все четыре встречи (все — в промежуток между 2016 и 2018 годом на харде), забрав за это время лишь одну партию. Так что финал станет ещё одним экзаменом на крепость нервов. Строго говоря, Александр не показывает какой-то суперигры, сильно зависит от подачи, имеет свойство проседать в затяжных обменах ударами и время от времени терять эмоциональный баланс.

Но 4-0 по встречам — это очень серьёзно, какое-то дополнительное влияние на эмоции Даниила эта статистика способна оказать. Скажем, в июне на турнире в Лондоне он провёл очень неровный и драматичный поединок с Люка Пуем (7:6, 6:7, 6:4), которому до этого проиграл каждый из четырёх матчей. Так что быстрым финал вряд ли получится.

Медведеву предстоит биться не только с набравшим ход Зверевым, но и с внутренними демонами. В этом и заключается главный сюжет: финальный босс для Даниила — это не столько Зверев, сколько он сам. Если россиянин не поплывёт и вновь приятно удивит концентрацией, то непременно будет фаворитом: сейчас он стабильнее, увереннее и разнообразнее. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 21,5 гейма за 2.10, а также тай-брейком в первой партии за 2.70.



Оба теннисиста играли тай-брейки в трёх матчах турнира из четырёх. Оба крепко держат подачу, так что брейк-пойнты вряд ли будут возникать часто. Всё это обещает затяжную и драматичную встречу, в которой выше шансы будут у более хладнокровного и сконцентрированного игрока. Судя по последним месяцам, речь о Медведеве. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!