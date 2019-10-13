Казахстан — Бельгия: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 13 октября, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане в матче восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная Казахстана примет национальную команду Бельгии. Начало — в 16:00 мск.



В теории Бельгия способна расслабиться, ведь выход на Евро-2020 уже обеспечен, но в предыдущих поединках «красные дьяволы» достаточно надёжно действовали при обороне своих ворот. У коллектива Роберто Мартинеса семь побед с разницей мячей 28-1. Единственный гол за отборочный цикл Куртуа привёз сам себе.

Бельгия всухую обыграла Кипр, дважды без пропущенных мячей разгромила Шотландию, да и в первом круге с Казахстаном «красные дьяволы» победили со счётом 3:0. Роберто Мартинес предпочитает действовать в три центральных защитника, поэтому сзади всегда есть кому страховать увлекающихся атакой партнёров.

Про поражение «ястребов» от ближайшего соперника мы уже упомянули, однако это не единственная неудача Казахстана, когда чужие ворота так и не были распечатаны. Коллектив Михала Билека дважды проиграл России — 0:4 и 0:1. Поддержка трибун придаст хозяевам дополнительную энергию, но гигантскую разницу в исполнительском мастерстве на одних лишь эмоциях не ликвидировать.

В трёх матчах с грандами, когда Казахстан не забивал, проблемы в завершающей стадии стали отражением реального уровня «ястребов». В упомянутых поединках коллектив Михала Билека в среднем владел мячом 36% времени и в сумме нанёс четыре удара в створ ворот за более чем 270 минут игрового времени. Возьмём победу Бельгии всухую за 1.89. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!