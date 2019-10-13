Беларусь — Нидерланды: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 13 октября, на стадионе «Динамо» в Минске в матче восьмого тура группы С квалификации Евро-2020 сборная Беларуси примет национальную команду Нидерландов.



По таланту, уровню мастерства и сыгранности Нидерланды значительно превосходят Беларусь. Единственным козырем хозяев можно назвать лишь домашний стадион, поэтому букмекеры справедливо считают явным фаворитом оранжевых. Рональд Куман шаг за шагом выстраивает интересный коллектив, что приводит к улучшению результатов великой футбольной нации.

За коэффициент 1.77 мы рискнём проверить победу гостей при общем тотале больше 2,5. У Беларуси очевидные проблемы в позиционном нападении, команда Михаила Мархеля неубедительно завершает подходы к чужим воротам, однако Нидерланды не только качественно обостряют сами, но и многое позволяют соперникам.

За спинами у атакующей группы оранжевых — связка ван Дейк — де Лигт, поэтому парни Рональда Кумана смело идут вперёд в матче с любым оппонентом. К чему это приводит? В нынешнем отборочном цикле во всех поединках с участием Нидерландов забивалось как минимум четыре мяча. Нам для прохода ставки хватит и трёх голов, что вполне реально с учётом нападения гостей. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!