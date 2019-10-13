Эксперты оценили шансы сборной России выиграть чемпионат Европы 2020 года

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.

Букмекеры предлагают поставить на победу сборной России на Евро-2020 с коэффициентом 67.0 (1,5%). Основными претендентами называются сборные Франции (4.50) и Англии (5.50).

Следом идут сборные Испании (7.50), Бельгии и Германии (по 8.00). За пределами первой пятёрки находятся команды Нидерландов (9.00), Португалии (12.0) и Италии (15.0).

Шансы сборной Хорватии оценены коэффициентом 23.0, победа Швейцарии идёт за 61.0. Поставить на победу сборной Украины на турнире предлагается за 101.0.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии. Евро-2020 будет вторым турниром, в финальной части которого будут играть 24 сборные. Турнир состоится в 12 городах Европы.

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