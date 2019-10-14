Украина — Португалия: прогноз Олега Лысенко на матч квалификации Евро-2020

Автор «Чемпионата» Олег Лысенко дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Украина — Португалия.
Ставка: Украина не проиграет за 1.75.
«Великолепный в прошлом нападающий Андрей Шевченко и команду сколотил замечательную — лёгкую, задорную, играющую. Пускай она не располагает такими суперфорвардами, каким был сам Шевченко или его многолетний компаньон Ребров, но в этом недостатке кроется и серьёзное преимущество — нынешняя сборная не столь зависима от формы и настроения лидеров, как прошлые созывы.
Украинцы много забивают и практически не пропускают (1 мяч за цикл — феноменальная надёжность!). А в понедельник у них будет ещё и существенный бонус — забитый под завязку НСК «Олимпийский». Жёлто-синие два года не выступали в столице и явно не для того вернулись в Киев, чтобы на финише цикла испортить настроение болельщикам, а себе — статистику. Украинцы на ходу, на кураже, поэтому победа хозяев или ничья мне представляются наиболее вероятными исходами встречи. Даже с учётом фактора Роналду".
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