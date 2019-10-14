Украина – Португалия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 8-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Украина – Португалия.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Уже понятно, что сборная Украины и Португалия распределили первые два места между собой. Там есть свои математические варианты, в которые не очень верится, поэтому дальше, скорее всего, они пройдут.



Матч между ними в Киеве не будет похож на встречу в Португалии, когда украинцы больше отбивались, но сумели зацепить ту самую ничью, которая дала хороший старт отборочного цикла. Игра должна быть другой. Александр Зинченко, полузащитник «Манчестер Сити», сказал, что, будучи лидером группы, странно бояться Португалии. Мне кажется, Украина попробует использовать этот матч, чтобы обкатать футбол на фоне очень сильного соперника, в рядах которого есть Криштиану Роналду.



Сразу две интересные ставки нашёл на сайте ФОНБЕТ. Во-первых, перспективно выглядит вариант «обе забьют» за 1,95. Но ещё больше мне нравится «тотал больше 2,5 мяча» за 2,25. Мне кажется, что ни тем, ни другим нечего сидеть в окопах. Должен получиться красивый футбол», — сказал Андронов.

Украина – Португалия. Прогноз: Шевченко устроит Роналду тёплый приём в Киеве На первых минутах Украина сосредоточится на сдерживании португальского нападения.