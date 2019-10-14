«Автодор» — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Автодор» — «Химки».



Ставка: минимум 167 очков в матче за 1.50.



«Автодор» очень сильно укрепил состав по сравнению с прошлым сезоном. Селекционная политика была направленной и качественной. В первую очередь команда Евгения Пашутина усилила заднюю линию. Маркел Старкс, Райвонге Райс, Орландо Джонсон (все США) — игроки очень работоспособные и умелые. В передней линии Айзея Хикс, Элджин Кук (США) и Мухаммаду Жайте (Франция) добавили мощи.

Напомню, что в команде играют двое самых перспективных 19-летних баскетболиста России — Никита Михайловский и Антон Квитковских. Такой состав даёт Пашутину широкое поле для ротации и для выбора тактики.



Я уже характеризовал селекцию «Химок» в межсезонье как высококачественную. Такое количество новичков, играющих на высоком уровне, позволяет тренеру Римасу Куртинайтису безболезненно компенсировать потери травмированных игроков. Мне особенно понравились новые высокорослые Джереми Эванс, Девин Букер, Юнас Йеребко. Не знаю, когда вернётся на площадку основной разыгрывающий Йович, но и без него «Химки» выглядят устрашающе», — сказал Гомельский.



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