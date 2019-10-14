Украина — Португалия: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 14 октября, в матче восьмого тура группы B квалификации Евро-2020 сборная Украины встретится с национальной командой Португалии. Начало матча — в 21:45 мск.



Украина обгоняет Сербию на девять очков, притом что в очном противостоянии жёлто-синие разгромили соперника со счётом 5:0. Даже при двух поражениях в ближайших матчах путёвка на Евро-2020 всё равно с высокой вероятностью достанется коллективу Андрея Шевченко.



Португалия начала нынешнюю квалификацию не слишком уверенно. Возможно, на результатах действующих чемпионов Европы сказалось выступление в Лиге наций УЕФА, которую команда Фернанду Сантуша выиграла с первой попытки. Впрочем, Роналду и компания всё равно с запасом обгоняют уже упомянутую Сербию.



После шести туров коллектив Андрея Шевченко впечатляет разницей забитых и пропущенных мячей. Жёлто-синие отстояли нулевую ничью в Лиссабоне и всухую разгромили Сербию. Не станем исключать, что хозяева потеряют концентрацию ближе к концу поединка, но в стартовом отрезке мы ожидаем от Украины максимальную плотность на своей половине поля.



За коэффициент 1.84 мы поставим на то, что Португалия обойдётся без голов в первом тайме. Команда Фернанду Сантуша только 4 из 13 своих мячей в нынешней квалификации Евро-2020 забила в первых таймах. Зачастую соперникам удаётся сдерживать Роналду и компанию пока хватает сил и свежести. Поставьте на это и получите бонус до 10000 рублей!

Украина – Португалия. Прогноз: Шевченко устроит Роналду тёплый приём в Киеве На первых минутах Украина сосредоточится на сдерживании португальского нападения.