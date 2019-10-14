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Франция – Турция: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Франция – Турция: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020
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Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Франция – Турция.

Ставка: Франция выиграет и не пропустит за 2.20.

«Матч за первое место в группе H. У двух команд – по 18 очков, но Турция стоит выше, так как обыграла Францию в первом матче дома (2:0).

Может ли Франция проиграть и ответную игру? На мой взгляд, это крайне маловероятно. Чемпионы мира помнят провал в Стамбуле и захотят реванша, ни о какой расслабленности не будет и речи. Травма Мбаппе – серьёзная потеря, но всё же это не ключевой игрок для этой команды. У Франции есть звёзды мирового уровня на всех позициях и на замене, поэтому потерю Мбаппе Дешам легко компенсирует.

Турки, показывающие отличные результаты, в целом могут позволить себе проиграть этот матч, для них второе место — это тоже большой успех. Они будут играть на ничью, но, столкнувшись с крайне мотивированным топ-соперником, не выстоят.

Я верю в собранность команды Дешама. Мой прогноз: сухая победа Франции и голы хозяев в обоих таймах», — сказал Гратакос.

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