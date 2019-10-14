Болгария — Англия: прогноз Дениса Казанского на отборочную встречу Евро-2020

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч отборочного турнира к Евро-2020 Болгария — Англия. Встреча начнётся сегодня, 14 октября, в 21:45 мск.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.83.



«Англия прервала свою серию из удивительных результатов квалификационной кампании, впервые за 10 лет проиграв чехам. Абсолютно по делу, Англия играла плохо, и в этом нет никакого сюрприза. Чехи очень старательно провели весь матч и обозначили, как с этим противником можно играть.



Не могу сказать, что болгары произвели какое-то впечатление в игре с черногорцами – нулевая ничья. Здесь, конечно, много зависело от черногорцев, но они не выиграли.



Когда команды встречались в Англии, у хозяев был большой результат, 4:0. Но я бы обратил внимание, что англичане пропускают. От косоваров получили у себя дома, получили только что от чехов. И прямо сейчас оборона сборной Англии не выглядит каким-то невероятным событием в мировом футболе.



Кроме того на Англию всегда у любого соперника настрой очень серьёзный (что мы увидели в матче с чехами). Я думаю, что болгары получат от своих болельщиков очень важный импульс и будут играть нагло. Думаю, что класс англичан проявится и, скорее всего, Англия наберёт три очка. Но в любом случае здесь, мне кажется, маячит хорошая, интересная игра. Моя ставка: обе забьют и ТБ (2,5)», — сказал Казанский.

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