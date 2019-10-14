«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».
Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.80.
«На сегодняшней повестке дня у нас матч «Ак Барс» — «Автомобилист», который выглядел бы значительно интересней, проводись он, скажем, месяц назад, когда уральцы шли по сезону, как по Бродвею, а «Ак Барс» никак не мог отмолить московское поражение в первом туре. Сейчас картина диаметрально изменилась, несмотря на то что «большие татары» предыдущий матч проиграли и всё тому же ЦСКА. Но «Автомобилист»-то проиграл уже два подряд, а ещё семь из последних девяти игр – ну куда это годится?
«Автомобилисту» катастрофически не хватает опыта ровного прохождения длинных дистанций. Опыт этот не является прерогативой главного тренера, его невозможно купить, он нарабатывается только со временем и всеми клубными работниками одновременно. Начиная от бухгалтера, точно знающего, когда мотивационно грамотно надлежит скинуть премиальные за прошлый месяц на карточки игроков, и заканчивая доктором, понимающим, когда, кому и чего надо подколоть, и это будет совсем не мельдоний, а что-то из списка вполне себе разрешённого. Или пока вообще неизвестного. Когда всё это складывается в единое целое, получается что-то серьёзное типа финала конференции. Когда ещё не всё работает, получается нынешний «Автомобилист», которого кидает из огня и в полымя.
А вот «Ак Барс» как раз никуда не кидает. Там такой опыт у всех пучками лезет из ушей, и главный тренер в нём в столице накупался так, что едва не захлебнулся. Поэтому и вышли «большие татары» на лидирующие позиции в своей Восточной конференции, и вряд ли кто сможет на них до конца сезона покуситься.
Добавим сюда место проведения грядущего матча, после чего посмотрим на «Автомобилист» сожалеющим взглядом и глубоко вздохнём. Конечно же, хозяева победят, конечно же, в основное время. Да и на пару шайб больше уральцев забьют – и это ещё минимум. Между прочим, ФОНБЕТ с нами тоже согласен», — сказал Лебедев.
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