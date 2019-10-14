«Нью-Джерси» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Нью-Джерси» — «Флорида».



Ставка: «Нью-Джерси» забросит меньше 3 шайб за 1.90.



«Два проблемных клуба, и тут с ходу не скажешь, кто победит. «Нью-Джерси» кошмарен и в этом сезоне проиграл все пять матчей. Набрал два очка, доводя игру до буллитов, но успешно их сливал. Последняя игра против «Бостона» (0:3) – это безнадёга, где не работает атака, не реализуется большинство (0/4), проигрывается силовая борьба (11-23), а Никита Гусев выходит с непонятными субчиками Кевином Руни и Йеспером Браттом.



А где в звене Джек Хьюз? Где Нико Хишир? Где Тайлер Холл? Конечно, если мариновать Гусева в нижних звеньях, от него не будет толку. Но пока «Нью-Джерси» неэффективно использует россиянина, а вся команда играет очень слабо. Домашний матч с «Флоридой» — неплохой шанс, чтобы вылезти из этого беспросветного кошмара.



Потому что «Пэнтерз» немногим лучше. Пять матчей – одна победа. Но над «Тампой». Две последних игры в гостях – поражения по буллитам от «Баффало» и «Айлендерс». То есть во «Флориде» тоже не умеют бить буллиты.



Но тут уже известно, что ворота у «Пэнтерз» будет защищать Сергей Бобровский, потому что в предыдущем матче он не играл – отдыхал. А два матча подряд пропускать – ему по штату не положено. Конкретно Боб сейчас играет очень здорово, всё тащит, а в овертайме играет без клюшки так, что позавидовал бы знаменитый футбольный вратарь Чилаверт. Отбивает шайбы любой частью тела и даже готов прыгать, как скорпион.



Гиблое дело в этом матче – ставить на победу одной из команд. Поэтому давайте болеть конкретно за Сергея Бобровского, взяв коэффициент 1.90 на то, что тотал «Нью-Джерси» в этом матче будет меньше трёх шайб. Как я понимаю, если получится три шайбы, это возврат денег. А четыре шайбы Боб пропустить никак не должен», — сказал Лысенков.



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