Болгария — Англия: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Болгария — Англия в квалификации Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 14 октября, стартовый свисок прозвучит в 21:45 мск.
Ставка: Болгария забьёт за 2.30.
«Англичане меня просто убили своей последней игрой. Сам матч я не видел в прямом эфире, но, узнав счёт, очень удивился. Дома англичане побеждали играючи, спокойно отгружали всем по пятёрке. Куда всё это делось?
А болгары предыдущий матч с Черногорией сыграли 0:0. Там выступает мой знакомый Ивелин Попов, с которым мы тренировались в «Спартаке». Потихоньку старшее поколение сходит на нет. Команда играет в свою силу.
От англичан жду реабилитации, она им нужна. Но Болгария играет дома и вполне может потрепать соперника. Здесь не та ситуация, как в матче Шотландия – Сан-Марино. Здесь мы можем ожидать от хозяев гол фавориту. Я думаю, что этот гол состоится. Если чехи, которые давно не хватают звёзд с небес, смогли забить два, то почему бы болгарам не размочить счёт? Ставлю на то, что Болгария забьёт», — сказал Титов.
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