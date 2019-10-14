Украина – Португалия: прогноз Валерия Непомнящего на отброчную игру Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Украина — Португалия.
Ставка: Украина не проиграет за 1.60.
«В этой игре у меня нет однозначного прогноза на победителя встречи, это очень непредсказуемый матч. Шансы на победу у обеих команд равные, и вполне вероятно, что может быть зафиксирована ничья.
Сборная Португалии сильно зависит от игры Криштиану Роналду. Что бы там ни говорили, а его состояние и настроение скажутся на игре португальцев. Кроме него, больше особо никто не впечатляет в составе сборной Португалии.
Для Португалии это важный матч, от которого зависит их попадание на Евро-2020, но я как-то не особо в них верю. Их нельзя сравнить по уровню, например, с теми же французами или итальянцами.
Украина сейчас выглядит очень прилично, поэтому мне кажется, что они не проиграют в этой игре. Стоить отметить, что под руководством Андрея Шевченко команда показывает успешные результаты, да и в составе Украины много игроков хорошего уровня. До начала отборочного цикла ожидалась упорная борьба в группе, но Украина довольно уверенно проходит этот отбор.
Не думаю, что будет много забитых мячей, дома украинцы строго сыграют в обороне. Никто не будет рисковать в этой игре, так как ничья — не худший вариант для обеих команд. Матч в Португалии между этими соперниками завершился вничью (0:0), и сейчас я ожидаю похожего результата», — сказал Непомнящий.
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