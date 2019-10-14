«Динамо» М – «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – «Металлург» Мг.



Ставка: ничья в основное время за 3.80.



«Всплытие «Магнитки», оформившее своё очертание всего лишь несколько дней назад, продолжается. До поплавка, вылетающего на поверхность, уральцам ещё далеко, они только перестали скрестись о дно, но полегоньку, потихоньку, словно опасаясь кессонной болезни, двигаются вверх. И в минувшем туре даже не столько обыграли, сколько умучили «Северсталь». Причём в Череповце, откуда и выдвинулись в Москву.



У «Динамо» тоже не всё радужно, из семи последних матчей они проиграли пять, но при этом сумели дважды ушатать «Автомобилист» — и на выезде, и дома. Последняя победа добавила бело-голубым болельщикам оптимизма, но вряд ли сделал команду Владимира Крикунова ярко выраженным фаворитом грядущего матча.



При смешивании двух предыдущих абзацев вырисовывается весьма упорное противостояние, победителя которого заранее просчитать практически невозможно. Если, конечно, с детства не гадаешь по картам таро и не умеешь видеть будущее. Всё решат конкретные ошибки конкретных исполнителей, а также с какой ноги 14 октября встанут назначенные на игру вратари.



Нам карты таро предсказывают ничейный результат, причём основное время будет не слишком результативным – максимум четыре шайбы побывают во всех воротах. А уже за пределами этого самого основного времени «Магнитка» продолжит всплытие – исполнители у неё что в овертайме формата «три на три», что в серии послематчевых буллитов всё-таки серьёзнее», — сказал Лебедев.



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