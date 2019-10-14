Франция – Турция: прогноз Александра Неценко на встречу отбора Евро-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 Франция – Турция.



Ставка: победа Франции и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Франция со скрипом взяла три очка в Исландии, но это было обусловлено слишком закрытым характером игры, поскольку островитяне почти не атаковали, а у чемпионов мира был не совсем оптимальный состав. В лазарете вратарь Льорис, защитники Юмтити и Эрнандес, полузащитник Погба и форвард Мбаппе. Перед игрой выпал из состава по медицинским показателям Канте. То есть Дидье Дешаму пришлось натаскивать новую обойму, но и она выиграла 1:0, благодаря пенальти Жиру.



Турция с Шенолом Гюнешем выиграла 8 матчей из последних 9, включая домашнее противостояние с Франции. Она становится всё более акцентированной на достижении результата и выгрызает победы на последних минутах у Албании, как несколько дней назад, так и у Андорры. Однако по личным встречам счёт 3-1 в пользу «трёхцветных». При этом на поле Франции турки дважды проигрывали. Смотрим гостевую форму гостей – Турция с 2017 года на выезде провела 13 матчей и выиграла только 4 (Молдавия, Албания, Швеция, Косово).



Хозяева со всеми потерями в составе наверняка не устроят праздник на «Стад де Франс», но должны взять реванш за поражение в первой игре. Тем более у обеих команд поровну очков в таблице группы, а Турция по личной встрече обходит Францию. На финише отбора у Турции домашняя игра против Исландии и выезд в Андорру. В общем, можно уступить французам и спокойно сыграть вничью с Исландией, оформив выход на Евро, ведь между островитянами и лидерами секстета пропасть в шесть очков», — сказал Неценко.

Франция – Турция. Прогноз: «трёхцветные» возьмут реванш у «янычар» Букмекеры сделали шикарную ставку на чемпионов мира с коэффициентом выше двойки.