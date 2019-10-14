Болгария — Англия: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Болгария — Англия.



Ставка: победа Англии с форой (-2) за 2.06.



«Хозяева поля потеряли все шансы на дальнейшую борьбу за путёвку на финальный турнир. Напомню, что команды уже встречались 7 сентября на «Уэмбли», тогда британцы раскатали Болгарию со счётом 4:0.



Главному тренеру сборной Болгарии, прославленному в прошлом футболисту Красимиру Балакову пора строить новую команду в расчёте на квалификацию ЧМ-2022 в Катаре, здесь же им ничего не светит.



Достаточно сказать, что безвыигрышная серия болгар тянется с декабря 2018 года. Например, в матче болгарского «Лудогорца» с нашим ЦСКА, закончившимся разгромом российской команды 5:1, играли в основном легионеры. Только вдумайтесь: в составе лидера чемпионата Болгарии играет только один болгарин.Где взять Балакову игроков? Золотое поколение в прошлом.



Кстати, есть в «Лудогорце» натурализованный бразилец Марселиньо, ему 35 лет. Вот его Балаков пригласил в сборную. Можно ли его назвать болгарином? Невозможно.



Конечно, сборная Болгарии в родных стенах будет стараться изо всех сил, потому что сборная Англии — это главный раздражитель для всех национальных команд. Уверен, что и стадион будет полный, и голы будут. Но шансов у сборной Болгарии никаких. Ставлю на победу Англии с форой (-2) с коэффициентом 2.06», — сказал Елагин.

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