Эксперты назвали шансы «Спартака» выиграть РПЛ в сезоне-2019/20 с Тедеско

Московский «Спартак» обрёл нового главного тренера. Как и предполагалось, им стал немецкий специалист Доменико Тедеско. Ранее этот наставник работал в клубе «Шальке». С этой командой Тедеско занял 2-е место в немецкой Бундеслиге.



Букмекеры назвали шансы «Спартака» совершить невероятный рывок и выиграть чемпионат РПЛ в сезоне-2019/20 при новом тренере. Вероятность такого исхода аналитики оценили коэффициентом 250.0. Это примерно 0,4% вероятности.



Москвичи сейчас занимают 10-е место в турнирной таблице. После серии поражений, которая привела к отставке Олега Кононова, у «Спартака» всего 14 очков. Это на 12 меньше, чем у лидеров — «Локомотива», «Зенита», «Ростова» и «Краснодара».



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