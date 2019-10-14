Кто выиграет «Везина Трофи» НХЛ в сезоне-2019/20. Прогноз и ставка букмекеров

В Национальной хоккейной лиге стартовал регулярный чемпионат сезона-2019/20. Букмекеры предоставляют возможность всем любителям НХЛ сделать ставку на будущего обладателя «Везина Трофи» — приза, вручаемого лучшему вратарю регулярного чемпионата по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ.
По мнению экспертов, главным претендентом на «Везина Трофи» в сезоне-2019/20 считается действующий обладатель награды Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг», на победу которого можно поставить за коэффициент 6.0, что соответствует 17% вероятности.
Ниже аналитики оценивают шансы Бена Бишопа из «Даллас Старз» и Фредерика Андерсона из «Торонто Мэйпл Лифс» (по 9.0, 11%), Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз» и Кори Шнайдера из «Нью-Джерси Дэвилз» (по 11.0, 9%).
На Кэма Тальбо из «Калгари Флэймз», Джона Гибсона из «Анахайм Дакс» и Джордана Биннингтона из «Сент-Луис Блюз» эксперты предлагают поставить за 13.0 (вероятность 8%). На Томаса Грайсса из «Нью-Йорк Айлендерс» установлен коэффициент за 15.0 (7%), а на Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс» и Туукку Раска из «Бостон Брюинз» дают 17.0 (6%).
Букмекеры прогнозируют вторую победу подряд Андрея Василевского в борьбе за «Везина Трофи» по итогам сезона-2019/20.
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