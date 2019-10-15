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Финляндия — Армения: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Финляндия — Армения: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Финляндия — Армения.

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.60.

«Решающий матч для сборной Армении. Армяне упустили очки в Лихтенштейне (1:1), это большая потеря для команды. Но в любом случае, я думаю, шанс в матче с финнами будет. Хотя отсутствие Мхитаряна — это ещё одна большая потеря для сборной.

Я думаю, что игра будет очень напряжённая, тяжёлая для команд, будет много борьбы. Сложно ставить на исход, тут один гол может всё решить.

Но мне кажется, что в этом матче железобетонная ставка — тотал меньше 2,5 мяча. Слишком высокие риски, и команды сделают ставку на оборону своих ворот», — сказал Арустамян.

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