Румыния — Норвегия: прогноз Ильи Казакова на матч отбора Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура отборочного цикла к Евро-2020 Румыния — Норвегия.



Ставка: ничья за 3.10.



«В первом матче этого квалификационного раунда в Норвегии команды сыграли вничью. Обеим сборным удалось в том поединке отличиться. Исходя из силы команд, из истории взаимоотношений, из того, что румыны играют дома, такой же исход будет очень возможен. То есть ставка — обе команды забьют и ничья.



В отличие от первой игры между этими командами в отборочном цикле, я попробую предположить, что на этот раз будет забито меньше 2,5 гола. Во-первых, Норвегия против румын играет успешно. Во-вторых, это гостевой матч На выезде норвежцы не блещут результативностью. Команда демонстрирует закрытый футбол, который зачастую приводит к ничьим. В-третьих, для обоих соперников эта игра будет очень важна. С учётом перспектив и борьбы за выход на Евро они будут действовать предельно осторожно, боясь допустить ошибку.



Верю в то, что забитые мячи публика всё-таки увидит. Так что мой прогноз — результативная ничья, тотал меньше 2,5 гола и обе команды забьют. Из всех этих ставок вытекает точный счёт 1:1», — сказал Казаков.



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