«Авангард» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — СКА.
Ставка: победа СКА в одну шайбу за 6.25.
«Соперники подошли к обсуждаемому матчу в ранге лидеров своих дивизионов, которым не грозит стать лидерами конференции. На Востоке есть «Ак Барс», у которого скорость движения по турнирной таблице явно выше, чем у «Авангарда». На Западе есть ЦСКА, и, пока деньги «Роснефти» расходуются явно эффективнее денег «Газпрома», ждать коренных изменений не приходится.
Соперники встречаются между собой не часто. Более того, с того момента, как на «Омск-Арене» собралась рушиться крыша и омичи перебрались в подмосковную Балашиху, но при этом остались в самом восточном дивизионе КХЛ, летом, на предсезонных турнирах, эти команды гоняют между собой больше «товарняков», чем играют в сезоне.
Нельзя не отметить, что у обеих команд сейчас в принципе всё достаточно прилично. И у «Авангарда», и у СКА налицо действующие победные серии из двух матчей. Но есть одно но, которое вполне может стать определяющим.
Дело в том, что балашихинцы в текущем сезоне при всех их успехах никак не могут одержать более двух побед подряд. Вот словно клинит их после второй победы. Причём соперник в третьем матче может быть совсем любым, вроде «Сочи» или «Северстали», но «Авангард» третьему сопернику обязательно проиграет.
А СКА как раз и есть тот самый третий соперник после двух побед. А это в нынешнем сезоне практически стопроцентно означает, что «Авангард» уступит. Конечно, не просто, не сразу, конечно, будет цепляться, но всё равно уступит – пусть и с минимальным счётом, но в основное время», — сказал Лебедев.
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