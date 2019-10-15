Швеция — Испания: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 15 октября, в матче восьмого тура группы F квалификации Евро-2020 сборная Швеции встретится с национальной командой Испании. Начало матча — в 21:45 мск.



Букмекеры считают Испанию фаворитом ближайшего матча. За «красную фурию» говорят громкие имена, хотя Роберт Морено Гонсалес всё ещё занимается строительством команды и просмотром ближайшего резерва. Победа «красной фурии» за 1.9 смотрится интересно, но за 2.02 мы возьмём 1Х на хозяев. У Швеции не самый звёздный состав, но командная дисциплина сине-жёлтых позволяет добиваться серьёзных результатов.



Если вспоминать очную встречу команд в Мадриде в первом круге, то на ум сразу приходят два пенальти в ворота шведов, которые похоронили всю интригу. Сине-жёлтые умеют выстраивать плотную оборону, а нынешний состав сборной Испании пока ещё не обладает телепатическим взаимопониманием для взлома организованных защитных построений на постоянной основе.



В субботу Швеция в экономном режиме расправилась с Мальтой, а испанцам пришлось попотеть в выездном матче с Норвегией. Не будем забывать, что сама «красная фурия» далеко не безгрешна в обороне. Коллектив Роберта Морено Гонсалеса в нынешнем отборочном цикле пропустил в обоих матчах с Норвегией, а также в гостях от Румынии и Фарерских островов.



При поддержке своих трибун шведы обязательно получат голевые шансы и постараются набрать очки. Мотивационная составляющая у хозяев явно выше, ведь испанцы практически наверняка без проблем попадут на Евро-2020. «Красная фурия» всё ещё продолжает перестраиваться, до выхода на проектную мощность необходимо проделать много работы. Поставьте на то, что Швеция не проиграет, и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!

Швеция – Испания. Прогноз: «красная фурия» продолжит терять очки Испанцы пропустили на выезде от Норвегии, Румынии и Фарерских островов. Шведы не упустят свой шанс.