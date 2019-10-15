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Греция — Босния и Герцеговина: прогноз Нобеля Арустамяна на отбор Евро-2020

Греция — Босния и Герцеговина: прогноз Нобеля Арустамяна на отбор Евро-2020
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Греция — Босния и Герцеговина.

Ставка: Босния и Герцеговина забьёт минимум 2 мяча за 2.62.

«Греки уже фактически лишились шансов выйти на Евро-2020. Они статисты в этой группе. Босния же, наоборот, после матчей прошлого тура воспряла духом. У боснийцев есть реальный шанс пробиться дальше. Мне кажется, команда его реализует, потому что у неё хороший состав, качественные футболисты. Ну а греки, на мой взгляд, уже бросили играть на этом турнире.

Поэтому я предположу, что можно брать в этом матче фаворита, Боснию и Герцеговину, через индивидуальный тотал больше 1,5 мяча», — сказал Арустамян.

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