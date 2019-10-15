Швейцария – Ирландия: прогноз Владислава Радимова на матч квалификации Евро-2020

Экс-футболист, действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Швейцарии и Ирландии.



Ставка: победа Швейцарии за 1.59.



«Считаю, что Швейцария одержит чистую победу. Швейцарский футбол, во-первых, на коне, а во-вторых, их сборная неплохо выступает. И дома они должны одержать победу. Матч будет результативным, так как обычно во всех матчах Швейцарии забивается много мячей. Например, можно вспомнить матч швейцарцев с датчанами, где они вели 3:0, а в итоге сыграли 3:3. Швейцарский футбол в принципе результативный, открытый. И игра сборной, я думаю, не является исключением.



По моему мнению, Швейцария в домашних матчах всегда очень сильно выступает и у них есть хорошие шансы обыграть ирландцев. У Швейцарии в этом матче не сыграет Шакири, но у них достаточно футболистов высокого уровня. Они слаженно действуют именно в атаке, у них отлажены позиционные действия, поэтому я считаю их фаворитами. Конечно, Шакири для них — сильная боевая единица, но там точно есть другие футболисты, способные его заменить», — сказал Радимов.



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