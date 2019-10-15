Швеция – Испания: прогноз Жорди Гратакоса на встречу отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Швеция – Испания.



Ставка: ничья за 3.45.



«Этот матч очень важен для обеих сборных. Испания упустила победу в матче с Норвегией в прошлом туре, что поменяло ситуацию в группе. Швеция выиграла у Мальты 4:0 и вышла на второе место.



У Испании не сыграет капитан Серхио Рамос из-за дисквалификации. Посмотрим, кто выйдет вместо него на позиции центрального защитника. Испания будет много владеть мячом – есть Себальос, Бускетс, Сауль, но есть одна проблема – нет нападающего топ-уровня. Есть Родриго, Морено, Оярсабаль, но, например, в прошлой игре забил Сауль – полузащитник, у которого хороший удар. Однако форварда топ-уровня Испании не хватает.



Швеция хорошо играет в обороне, действуя по схеме 4-4-2. Всегда опасно играет при стандартах и угловых. Игра для Испании важная, ей нужно минимум одно очко, чтобы пробиться в финальную часть Евро-2020. Будет много эмоций, мой прогноз – ничья», — сказал Гратакос.

Швеция – Испания. Прогноз: «красная фурия» продолжит терять очки Испанцы пропустили на выезде от Норвегии, Румынии и Фарерских островов. Шведы не упустят свой шанс.