Швеция – Испания: прогноз Жорди Гратакоса на встречу отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 8-го тура квалификации Евро-2020 Швеция – Испания.
Ставка: ничья за 3.45.
«Этот матч очень важен для обеих сборных. Испания упустила победу в матче с Норвегией в прошлом туре, что поменяло ситуацию в группе. Швеция выиграла у Мальты 4:0 и вышла на второе место.
У Испании не сыграет капитан Серхио Рамос из-за дисквалификации. Посмотрим, кто выйдет вместо него на позиции центрального защитника. Испания будет много владеть мячом – есть Себальос, Бускетс, Сауль, но есть одна проблема – нет нападающего топ-уровня. Есть Родриго, Морено, Оярсабаль, но, например, в прошлой игре забил Сауль – полузащитник, у которого хороший удар. Однако форварда топ-уровня Испании не хватает.
Швеция хорошо играет в обороне, действуя по схеме 4-4-2. Всегда опасно играет при стандартах и угловых. Игра для Испании важная, ей нужно минимум одно очко, чтобы пробиться в финальную часть Евро-2020. Будет много эмоций, мой прогноз – ничья», — сказал Гратакос.
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