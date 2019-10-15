Гвоздик — Бетербиев: когда и во сколько бой, какие ставки и коэффициенты

В ночь с 18 на 19 октября украинский боксер Александр Гвоздик и россиянин Артур Бетербиев проведут объединительный бой в полутяжелой весовой категории. Гвоздик — чемпион мира по версии WBC, Бетербиев — по версии IBF. Поединок состоится в США, в Филадельфии. Начало боя запланировано на 05:00 мск 19 октября. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на Первом канале.



По оценке букмекеров, шансы Гвоздика немного выше. Поставить на победу украинского боксера можно с коэффициентом 1.78. Это примерно 51% вероятности. Сделать ставку на успех Бетердиева можно за 2.08 (46%). Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 26.0 (3%).



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