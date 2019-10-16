«Спартак» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 3.05.



«Спартак» постепенно возвращает себе реноме советского периода. И хоть сейчас в команде нет Якушева, Шалимова, Шадрина, зато есть Знарок. С которым выиграть в Санкт-Петербурге у СКА, а спустя несколько дней продуть дома «Амуру» — это так по-спартаковски, что у болельщиков со стажем, которые называют Якушева Сашкой (потому что застали на льду ещё Старшинова с братьями Майоровыми), прямо бальзам по сердцу протекает.



Думается, что именно поэтому «Сибирь» вполне может стать камнем преткновения для красно-белых. Хоть статистика «междусобойчиков» вполне однозначно указывает на тот факт, что соперники в последнее время исправно лупцуют друг друга на родном льду. И год назад на этом самом родном льду красно-белые вынесли сибиряков ногами вперёд и под фанфары со счётом 7:0, чтобы потом проиграть в Новосибирске.



Будет бойня, и будет месилово, но команды всё-таки уложатся в основное время. Обе они сейчас находятся на задворках зоны плей-офф в своих конференциях, обеим победы нужны как воздух. Но есть подозрение, что «Сибирь» всё-таки сумеет как-то так хитро вывернуться, что ещё до финальной сирены забросит решающую шайбу, а «Спартак» даже с помощью штурма вшестером не сможет этот голевой дефицит ликвидировать. «Сибирь» победит, в основное время, с минимальным преимуществом», — сказал Лебедев.



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