«Динамо» – ЦСКА: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 16 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своём льду сыграет против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.



ЦСКА в полном порядке: после заслуженного поражения от рук «Витязя» одержаны четыре победы подряд с общим счётом 17:4. Больше одной шайбы на этом отрезке в ворота москвичей отправить смог только «Ак Барс», который в настоящий момент видится второй командой КХЛ и по праву лидирует в Восточной конференции.



«Армейцы» могут испытывать очевидные проблемы с настроем и недооценкой противника в проходных встречах, но дерби, как правило, проводят выше всяких похвал. СКА уже потерпел два поражения в этом регулярном чемпионате, одно из них — всухую. На орехи получил и «Спартак», вытащивший из ворот девять шайб (3:9).



Всё это говорит о том, что гости будут рвать и метать, а потому подопечных Владимира Крикунова ждут долгие 60 минут. Благо что «армейцы» получат фору в виде дополнительных суток на отдых: они не играли с 13 сентября, когда спокойно переиграли на выезде «Сочи» (2:0) благодаря дублю Кирилла Капризова.



«Динамо» же провело два тяжёлых матча подряд, оба раза вырвав победу в третьем периоде. Сперва досталось «Автомобилисту» (6:3), а затем и магнитогорскому «Металлургу» (6:3). Даже по счёту видно, что проблемы в обороне имеются: Александр Ерёменко вернулся в ворота после месячной паузы, партнёры стараются ему помогать, но получается не всегда.



Лобовая победа оценивается коэффициентом 1.58, придётся поднимать коэффициент. Мы бы выбирали между классическими П2 с форой «-1,5» за 2.06 и П2 в первом периоде за 2.36. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Вей прервут победную серию Крикунова Красно-синие победили бело-голубых в девяти предыдущих очных встречах из десяти.