«Динамо» – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на дерби КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.55.



«Предстоящий матч — это дерби. ЦСКА сейчас практически никто не может оказать серьёзную конкуренцию в чемпионате, и они должны выиграть этот поединок. Однако часто дерби получаются непредсказуемыми, и сложно предположить, кто будет победителем. В этой игре я всё же поставлю на ЦСКА.



«Динамо» последние матчи проводит очень здорово. Они будут бороться, сделают всё, чтобы добиться положительного результата. Но ЦСКА лучше по игре и по составу, поэтому отдаю им преимущество.



ЦСКА очень хорошо играет в обороне. В нескольких матчах этого сезона они сумели не пропустить ни одной шайбы, также они успешно завершают свои атаки. «Армейцы» настроятся на матч, потому что это московское дерби. Матчи часто получаются интересными, и все игроки очень серьёзно готовятся к игре.



Думаю, что «Динамо» забросит в этой игре одну или две шайбы, но ЦСКА сможет забить больше. Предполагаю счёт 3:2 или 4:2 в пользу ЦСКА», — сказал Вуйтек.

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