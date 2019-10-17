«Ак Барс» – «Йокерит»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Йокерит».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.65.



«Ак Барс» сейчас идёт хорошо, практически не проигрывает, но совсем недавно дома уступил московским «армейцам» со счётом 2:5. Растерялись казанцы в том матче, но вовремя собрались и свой следующий поединок выиграли со счётом 3:1 у «Автомобилиста».



«Йокерит» же в последних шести встречах одержал шесть побед! Не хотят подопечные Марьямяки прерывать победную серию. Свой предыдущий матч выиграли по буллитам у уфимцев, с трудом, конечно, но всё же победа в активе финской команды.



Думаю, что Казань после проигрыша от ЦСКА, конечно, будет рвать и метать. Им необходимо реабилитироваться перед болельщиками, тем более на заполненной «Татнефть Арене». Команда, вроде бы, да, играет неплохо, но ЦСКА — это машина, тяжело было выстоять. «Йокерит» — тоже неплохая команда, но там много молодёжи, поэтому им будет тяжеловато противостоять казанцам.



Мне трудно выбрать ставку на этот матч. Предположу, что Казань победит в основное время, команда у Квартальнова очень добротная, при полной самоотдаче способна на многое», — сказал Кожевников.

«Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз: казанцы поберегут силы перед «зелёным дерби» «Йокерит» одержал шесть побед подряд и постарается зацепиться в Казани.