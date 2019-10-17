«Фенербахче» — «Баскония»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 «Фенербахче» — «Баскония».



Ставка: «Фенербахче» забьет меньше 80 очков за 2.35.



«Фенер», которого до начала сезона причисляли к фаворитам Евролиги, проиграл два первых матча регулярного сезона. Результат «Басконии» — 1-1.



У «Басконии» произошли изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном. Скорее всего, на площадку в Стамбуле выйдет новобранец из НБА атакующий защитник Ник Стаускас. А вот разыгрывающего Грейнджера не будет: он восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии.



Стартовая пара защитников «Фенера» Слукас и де Коло играют результативно, но равноценной замены ни тому, ни другому нет. Ожидается, что основной центровой «Фенера» Ян Веселы уже может играть с полной нагрузкой.



У «Басконии» многое будет зависеть от того, как сыграет Шилдс. Его результативность является ключевым фактором. Форвардам «Фенера» будет непросто сыграть в защите против пары Шенгелия — Шилдс», — сказал Гомельский.



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