«Фенербахче» — «Баскония»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2019/20 «Фенербахче» — «Баскония».
Ставка: «Фенербахче» забьет меньше 80 очков за 2.35.
«Фенер», которого до начала сезона причисляли к фаворитам Евролиги, проиграл два первых матча регулярного сезона. Результат «Басконии» — 1-1.
У «Басконии» произошли изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном. Скорее всего, на площадку в Стамбуле выйдет новобранец из НБА атакующий защитник Ник Стаускас. А вот разыгрывающего Грейнджера не будет: он восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии.
Стартовая пара защитников «Фенера» Слукас и де Коло играют результативно, но равноценной замены ни тому, ни другому нет. Ожидается, что основной центровой «Фенера» Ян Веселы уже может играть с полной нагрузкой.
У «Басконии» многое будет зависеть от того, как сыграет Шилдс. Его результативность является ключевым фактором. Форвардам «Фенера» будет непросто сыграть в защите против пары Шенгелия — Шилдс», — сказал Гомельский.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 17 октября 2019
-
11:00
-
10:00
- 16 октября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 октября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:35
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
- 14 октября 2019
-
21:00
-
20:01
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30