Эксперты назвали вероятность отстранения России от Олимпиады в Токио

23 октября пройдёт встреча представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Минспорта РФ. На этой встрече стороны обсудят вопрос о расследовании изменений данных в базе московской лаборатории.
Букмекеры принимают ставки на то, чем закончится история с изменениями части базы данных лаборатории. По оценке аналитиков, наиболее вероятен вариант, при котором в Токио поедет только часть российских спортсменов, к тому же под нейтральным флагом. Поставить на такое развитие событий можно за 1.25. Это примерно 66% вероятности.
Коэффициентом 3.55 (3%) эксперты оценили вариант, при котором Россия выступит в Токио под своим флагом. При этом никаких отстранений со стороны ВАДА не последует.
Наконец, за 7.00 (11%) можно сделать ставку на самый печальный сценарий. При нём ни один российский атлет не выступит на ближайшей Олимпиаде.
Ранее ВАДА начало расследование по делу о несоответствиях в данных о пробах в московской лаборатории. Глава РУСАДА Юрий Ганус предположил, что изменения в базе данных вызваны стремлением российских властей скрыть положительные пробы спортсменов, занимающих высокие государственные должности.
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