«Сент-Луис» — «Ванкувер»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Сент-Луис» — «Ванкувер».



Ставка: победа «Сент-Луиса» за 2.00.



«Сент-Луис» — действующий обладатель Кубка Стэнли, и с июня не особо изменился состав: только ветеран из третьего звена Патрик Марун ушёл в «Тампу».



Пока «Блюз» только набирают скорость в сезоне. Три победы в шести матчах, восемь очков. Сейчас была выездная серия по Канаде и на Лонг-Айленд. Так вот, «Сент-Луис» обыграл «Торонто» (3:2) и «Оттаву» (6:4). Но уступил «Монреалю» (3:6) и «Айлендерс» (2:3 ОТ).



Так что здесь будут два фактора: чемпионы очень не захотят уступать в третьем матче подряд, чтобы никто не заговорил об их намечающемся кризисе. Ну и встреча с «Ванкувером» состоится дома, при аншлаге. В такие моменты разочаровывать нельзя.



Что там с нападением? Да вроде всё в порядке: Райан О’Райли (1+6), Брэйден Шенн (5+2), Владимир Тарасенко (1+4)… На неплохом уровне голкипер Джордан Биннингтон (91,0%). Это тот же «Сент-Луис», но в нём ещё не проснулась ярость берсерков – это бывает ближе к плей-офф. Запас прочности у команды большой.



«Ванкувер» очень давно в плей-офф не попадал. Последний раз это было в 2015 году. После ухода братьев Седин команда переживает перестройку, и она слегка затянулась. Но свет в конце тоннеля есть. После двух гостевых поражений на старте сезона «Кэнакс» одержали три домашние победы подряд: над «Лос-Анджелесом» (8:2), «Филадельфией» (3:2 бул.), «Детройтом» (5:1).



Впечатляет, что «Ванкувер» забивает много. Лучший бомбардир – Джей Ти Миллер (1+4), есть Таннер Пирсон (2+2), Брок Бесер (1+2), и это ещё Бо Хорват (0+1) не начал зажигать. Молодая дерзкая банда. Но заметьте: основным вратарём был Якоб Маркстрем (92,6%), однако он из-за проблем в семье покинул расположение команды. С «Детройтом» его хорошо заменил Тэтчер Демко (96,3%), однако что будет в Сент-Луисе?



Мне всё-таки «Блюз» нравится больше, и с учётом обстоятельств я бы поверил в их победу у себя дома – во дворце, где висит чемпионский баннер, в основное время за 2.00. Считаю, это вполне реально», — сказал Лысенков.



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