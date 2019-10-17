«Ак Барс» – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Йокерит».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.65.



«Ак Барс» сейчас является сильной командой. Они показывают более качественный хоккей, чем «Йокерит». Финский клуб в этом сезоне — это не команда, которая будет бороться с лучшими коллективами КХЛ. Но в последнее время у них хорошие результаты, и в шести последних матчах они одержали шесть побед. В предстоящем поединке «Ак Барс» — явный фаворит, и он должен уверенно победить в основное время. Не сказал бы, что будет разгром, но Казань сможет одержать победу.



«Йокерит» в этом сезоне будет претендовать максимум на третье место, потому что ЦСКА и СКА займут первые две позиции в Западной конференции. А за третье место будет борьба среди нескольких клубов.



Ожидаю высокой результативности в этом матче. Команды могут забить пять-шесть шайб на двоих, но я поставлю на победу «Ак Барса» в основное время», — сказал Вуйтек.

«Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз: казанцы поберегут силы перед «зелёным дерби» «Йокерит» одержал шесть побед подряд и постарается зацепиться в Казани.